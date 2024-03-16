Ali Çimer kimdir? CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ali Çimer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan adayı ise Ali Çimer. Ali Çimer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ ÇİMER KİMDİR?

Ali Çimer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Kumlu Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.