Ali Çimer kimdir? CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ali Çimer kaç yaşında, nereli?
Ali Çimer kimdir? CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ali Çimer kaç yaşında, nereli? CHP'nin Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı olan Ali Çimer hakkında merak edilenler gündemde. Ali Çimer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ali Çimer'in biyografisi ve politik kariyeri hakkında detaylar haberimizde.
Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan adayı ise Ali Çimer. Ali Çimer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…
ALİ ÇİMER KİMDİR?
Ali Çimer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Kumlu Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.