ALES sınav ücreti 2024 ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için sınav ücretlerini güncelledi. Adayların merakla beklediği 2024 ÖSYM sınav ücretleri ve KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ücreti belirlendi. ALES sınav ücreti 2024 ne kadar?

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ALES başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

TR-YÖS (Türkçe Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavı için ücret 800 TL

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ücreti 490 TL

EUS (Eczacılık Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 450 TL

YDUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ücreti 790 TL

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınavının ücreti 450 TL

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı için ücret 270 TL

YDS (Yabancı Dil Sınavı) ücreti 260 TL

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 950 TL

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ücreti 390 TL

EKPSS (Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavı için ücret 170 TL

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ücreti 115 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti 2023 Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL

2023 Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL

2023 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.