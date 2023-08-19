ALES 2 sınavının giriş belgesi ve sınav yerleri ile ilgili merak edilenler açıklandı. 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES sınavı hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki, ALES sınav süresi ne kadar? ALES sınavında süre kaç dakika, kaç saat?

ALES sınav süresi ne kadar? Sorusu, özellikle sınava girecek olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) için merak edilenler arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı. Peki, ALES sınav süresi ne kadar? ALES sınavında süre kaç dakika, kaç saat?

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?

ÖSYM takvimine göre, ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Sınav yerleri 10 Ağustos Perşembe günü itibariyle erişime açılmıştır. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2,5 saat'dir. ALES/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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ALES SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 150 bin 975 aday başvuruda bulundu. Sınavda adaylara 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.