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Üstüne basa basa söyledi! Mario Branco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay yanıt

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Sarı-lacivertli bir taraftar, Fenerbahçe'deki seçim için Kadıköy'e giden sportif direktör Marco Branco'dan Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi. Branco ise bu talebe "Ronaldo yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda!" sözleriyle gülerek karşılık verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı olağan seçimli genel kurul toplantısında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

BRANCO'DAN RONALDO'YU İSTEDİ

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Ali Koç'a destek vermek için Kadıköy'e giden isimlerden oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Mario Branco'ya büyük ilgi gösterdi. Bir taraftar, Portekizli Mario Branco'dan 39 yaşındaki vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi.

Üstüne basa basa söyledi! Mario Branco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay yanıt

"RONALDO BENİM YAŞIMDA"

48 yaşındaki Mario Branco gelen bu transfer talebi üzerine "Ronaldo yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda!" sözleriyle gülerek cevap verdi. Mario Branco'nun Cristiano Ronaldo cevabı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşanlardan oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Fenerbahçe Kadıköy Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

Ronaldo’dan 40 yaşında ki hali bütün futbolculara bin çeker adam fizik olarak da gayet iyi resmen dinamo

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Sinan Bulduk:

Parasını karşılayamayız demiyor da…

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