AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Karaburun adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Karaburun adayı kim?

AK PARTİ KARABURUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayının Eyüp Kaykaç olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç olmuştur.

AK PARTİ KARABURUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Eyüp Kaykaç AK Parti'nin merakla beklenen yeni Karaburun Belediye Başkan adayıdır.