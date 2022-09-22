Geçtiğimiz günlerde motor ile trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat gören Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Sorusu, sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Acun Ilıcalı taburcu oldu mu? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl?

Kızıyla motor kazası geçiren ve kolundan ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu oldu

Geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyat masasına yatan Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Kasa sonrasında kolu kırılan Ilıcalı'nın koluna ameliyat ile birlikte platin takıldı. Peki, Acun Ilıcalı taburcu oldu mu? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl?

ACUN ILICALI TABURCU OLDU MU?

Geçirdiği trafik kazasından sonra hastaneye kaldırılan ve ameliyat ile birlikte platin takılan Acun Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 22 Ağustos Perşembe günü kaza sırasında yaında olan kızı ile birlikte hastaneden taburcu oldu.