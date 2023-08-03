AÇIKLANDI! Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? 3 Ağustos YAŞ kararları yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı mı?
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TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. 3 Ağustos 2023 YAŞ kararları sonrası Genelkurmay Başkanı açıklandı. Yurttaşların ise şu anda en çok aradığı konulardan biri Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? 3 Ağustos YAŞ kararları yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı mı? Oldu. YAŞ kararları sonrası atanan yeni Genelkurmay Başkanı hakkında bilgileri bir araya getirdik. İşte detaylar…
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? 3 Ağustos YAŞ kararları yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı mı? İşte detaylar…
3 Ağustos 2023 YAŞ kararları açıklandı. 3 saat süren yoğun toplantı sonucunda Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak oldu.
2015 yılında korgeneral rütbesine terfi eden Metin Gürak, 4. Kolordu komutanlığına atandı.YAŞ kararlarıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Metin Gürak 2. Ordu Komutanıdıydı. Rütbesi ise Orgeneraldir.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu.
20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.
Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.
2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.
Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, 03 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.
1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.
2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile
uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.
d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.
3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.
Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.
Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi https://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır.