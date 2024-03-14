Abdülkadir Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Burhaniye Belediye Başkan adayı Abdülkadir Demir kaç yaşında, nereli?
Abdülkadir Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Burhaniye Belediye Başkan adayı Abdülkadir Demir kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Burhaniye Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Demir hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Abdülkadir Demir'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Abdülkadir Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Burhaniye Belediye Başkan adayı Abdülkadir Demir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ABDÜLKADİR DEMİR KİMDİR?
Abdülkadir Demir, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Burhaniye Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Burhaniye Belediye Başkan adayı Abdülkadir Demir sıhhi tesisatçıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.