Abdulkadir Baloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Baloğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Baloğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Abdulkadir Baloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Baloğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

ABDULKADİR BALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir Baloğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.