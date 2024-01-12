ABD Yemen'i neden vuruyor sorusu gündeme gelirken İngiltere ve ABD Yemen'e savaş mı açtı sorusu merak ediliyor. En az 12 Husi hedefi infilak ederken Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Peki, ABD Yemen'i neden vuruyor? Yemen Son Dakika Olayları!

ABD YEMEN'İ NEDEN VURUYOR?

Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz gemilerini hedef alan Husilere misilleme yapan ABD ve İngiltere ordusu, Yemen'de Husilere ait hedefleri kara ve denizden vurdu. Yemen'in başkenti Sana dahil birçok kentte patlama sesleri duyulurken ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Biden: Husi saldırılarına koalisyonla birlikte yanıt verdik.

"EN KRİTİK TİCARİ ROTALARDAN BİRİ"

Saldırıların, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu belirten Biden, sonuncusu 9 Ocak'ta gerçekleşen ve Husilerin doğrudan Amerikan gemilerini hedef aldığı bir dizi saldırıya uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini kaydetti. Husilere karşı hem bölgede ABD öncülüğünde kurulan deniz gücüne hem de uluslararası kamuoyunda oluşan yaklaşıma dikkati çeken Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde önceki gün alınan ve Husilerin saldırılarına son vermesi çağrısı yapan kararı hatırlattı. "Yemen'deki bu saldırılar, ABD ve müttefiklerinin dünyanın en kritik ticari rotalarından birindeki seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atılmasını ve personelimizin hedef alınmasını tolere etmeyeceğimizin açık mesajıdır." değerlendirmesini paylaşan Biden, gerekmesi halinde bundan sonra da ileri tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

YEMEN SON DAKİKA OLAYLARI

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik karadan ve denizden saldırı düzenledi. Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Biden, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" derken saldırının Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu belirtti.

Rishi Sunak: Saldırılar Kızıldeniz'deki ticari gemiciliği tehdit ediyordu.

BİR AÇIKLAMA DA İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kızıldeniz'deki Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, Yemen'de Husiler tarafından kullanılan askeri tesislere "hedefli saldırılar" düzenlediğini belirten Sunak, son aylarda Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemiciliğe karşı bir dizi tehlikeli ve istikrarı bozucu saldırı gerçekleştirerek İngiltere ve diğer uluslararası gemileri tehdit ettiğini, hayati ticaret rotasında büyük aksamalara yol açtığını ve emtia fiyatlarını yükselttiğini kaydetti. Söz konusu eylemleri "pervasız" olarak niteleyen Sunak, bu eylemlerin denizde hayatları riske attığını ve Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

"HUSİLERİN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

Başbakan Sunak, uluslararası toplumun defalarca yaptığı uyarılara rağmen Husilerin Kızıldeniz'de bu hafta İngiltere ve ABD savaş gemilerine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi; "Bu kabul edilemez. İngiltere her zaman seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını savunacaktır. Bu nedenle, Husi askeri kabiliyetlerini zayıflatmak ve küresel deniz taşımacılığını korumak amacıyla ABD ile birlikte Hollanda, Kanada ve Bahreyn'in operasyonel olmayan desteğiyle, bu saldırılarla bağlantılı hedeflere karşı meşru müdafaa kapsamında sınırlı, gerekli ve orantılı eylemde bulunduk. Kraliyet Donanması, Husilerin saldırganlığını caydırmak üzere çok uluslu Refah Muhafızı Operasyonu kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezmeye devam ediyor ve onları (Husileri) saldırılarını durdurmaya ve gerilimi azaltacak adımlar atmaya çağırıyoruz."