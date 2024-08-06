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Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

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Bolu'da, 2011'de Araplara satılmak amacıyla başlayıp inşaatı yapan Sarot Grup'un mali sorunları nedeniyle yılan hikayesine dönen 'Şato Villalar' olarak bilinen Burj Al Babas projesine, ABD merkezli Nova Grup Holding, yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup Türkiye CEO'su Müjdat Güler, "Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var" dedi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise "İnşallah hayırlı haberler vereceğim" diye konuştu.

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 Haziran'da konkordato için başvurdu.

İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle dikkat çeken proje durdu. Proje özellikle mimarisiyle dünya çapında ünlendi. Yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığı yönünde çok sayıda eleştiri yapıldı.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

İFLAS VE KONKORDATO KARARI KALDIRILDI

Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, geçen yıl Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

"EKONOMİYE VE TÜRKİYE TURİZMİNE KAZANDIRILACAK"

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nova Grup Holding şirketi, yarım kalan Burj Al Babas'ı tamamlamak adına yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup ve Sarot Grup'un temsilcileri projenin tamamlanması için Ankara'da görüşme yaptı. DHA'ya konuşan Nova Grup Holding Türkiye CEO'su Müjdat Güler, projenin eski sahipleri ve taşınmaz satın alan hak sahipleri açısından hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Satışla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini aktaran Güler, yarım kalan proje için, "Burada bir yatırım var, burası tekrar ekonomiye ve Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var. Oranın ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Tadilatı yapılmadan geçen her gün, yapılar daha fazla zarar görüyor" dedi. Güler, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını vurguladı.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

"GÖRÜŞME AŞAMASINDAYIZ"

Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen de sürecin devam ettiğini belirterek, "Şu anda bu konuyla alakalı görüşme aşamasındayız. İnşallah hayırlı haberler vereceğim" ifadelerini kullandı.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak

Türkiye Bolu Bolu CEO İnşaat Turizm Emlak Ekonomi Haberler

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Yorumlar (14)

ismail Yasin:

ülke her koldan işgal ediliyor

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Koray GENÇ:

Savaşta kazanılan topraklarımız tapuda gidiyor!!!

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Kenan Tepretoğlu:

iflas kararı nasıl kaldırılıyor, iyi yemiş birileri belli ki, derhal bedelsiz kamulaştırıp inşaatı tamamlayıp öğrenci yurdu, polis, asker dinlenme tesisi filan yapılmalı burası, vatana hizmet edenler yararlansın

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ahu gülkaya:

ÜLKEYİ YABANCILARA SATMAYIN ARTIK

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Buğra Er:

Ülke yol geçen hanı

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vatandaş:

verin tc vatandaşı evlenecek gençlere. ülkenin gençleri paradan daha değerli ve önemli.

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Hayri:

11 yıl sonra şirket bütün borçları tasviye mi etmiş inşaatımı tamamlamışta iflas kaldırılıp iadesi yapılıyor hukuk masa başında ki ajandalara yazılmış herhalde her kez kendi ajandasını uyguluyor

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N serhat Çağla Sert:

Göz göre göre memleket elden gidiyor

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Aysegul Caliskan:

bu işler arz talep e göre yapılmalıdır. Öyle kafadan 1000 tane ev şato yap müşteri almazsa yıllarca çürüyüp gidiyor. örneğin aklınızda bi ev varsa yaparsın kaç kişi talipse o an göre binayı dikersin. Araplara yapılmışmış talip olsalardi alırlardı yüzlerce ne diye dikildi israf oldu. yıllar sonra Amerika alıyor bazı yerler kırıldı çürüdü bile daha hiç oturtulmadan onu yeniden yap yeniden busturu para gitsin.

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Aysegul Caliskan:

Deprem zedelere verilebilirdi sokaklarda yasayanlara verilebilinirdi pansiyon otel olacak kullanılabilinirdi o kadar yıl kimse almadı çürüdü kırıldı bazı yerler.

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