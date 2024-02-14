9 İŞÇİDEN HABER VAR MI? Erzincan'da ne oldu, kaç işçi göçük altında kaldı?

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyünde altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor. Peki, 9 İŞÇİDEN HABER VAR MI? Erzincan'da ne oldu, kaç işçi göçük altında kaldı?

DÜN NE OLMUŞTU?

Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya