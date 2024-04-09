9 günlük tatil ne zaman bitiyor? 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? sorularına yanıt aranıyor. Bayram tatili, kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar için 9 gün olarak belirlenmişti. Resmi bayram tatilinin ne zaman biteceği ise hala birçok kişi tarafından soruluyor. Peki, 9 günlük tatil ne zaman bitiyor? 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor?

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı'nın arefesi olan 9 Nisan Salı günü, kısa bir iş günüyle geçecekti. Bayram tatili nedeniyle, 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma resmi tatil ilan edildi. Ardından, hafta sonuyla birleşen 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de tatil olarak belirlendi.

Ramazan Bayramı'nın arefesi öncesindeki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai ve idari izinle geçirildi. Bu doğrultuda, Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başladı ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı, 5 Nisan Cuma mesai bitimiyle başlıyor ve bayram tatili 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.