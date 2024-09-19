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Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü?

Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü?
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu olayı ele alındı. 19 Eylül Perşembe günü yayınlanan programda, Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu'nun gözaltına alındığı duyuruldu. Peki, Müge Anlı'da Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, son durum ne?

Aydın Musaoğlu kimdir ve Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü soruları gündeme geliyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, AYDIN MUSAOĞLU TUTUKLANDI MI?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun gizemli kaybı ele alındı. Programda, Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu'nun, annesini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Olay, Müge Anlı programında detaylı bir şekilde incelenmeye devam ediyor.

Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü mü?

Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü mü?

HATİCE MUSAOĞLU OLAYI NEDİR?

Hatice Musaoğlu'nun kızı Melek, annesinin kaybolmasından abisi Aydın Musaoğlu'nu sorumlu tuttuğunu belirtti. Melek, "Babam vefat ettiğinde abim bekardı. Sonrasında evlendi ve annemle birlikte yaşamaya başladı. O dönem olayların tam farkında değildim, eşim ilgilenmek için köye gitti ve benim gitmemi istemedi. Annem, damadımla telefonda konuşurken abim annemin kafasına vurmuş ve telefon kapanmış. Olayı, abimin 3,5 yaşındaki kızı anlattı; 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu, kan aktı, sonra boğmaya kalktı ve çuvala koyup yukarı kata attı' dedi. O konuşmadan sonra annemden bir daha haber alamadık" ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından Aydın Musaoğlu programa telefonla bağlandı. Aralarında oda meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu doğrulayan Aydın, "Eşimle ahıra yakın olan odada kalmak istedik ama annem bu duruma karşı çıktı. Sonrasında anlaştık ve annem başka bir odaya geçti" dedi.

Bu açıklama karşısında Müge Anlı, Aydın'a tepki göstererek, "Burası senin evin değil. Kadının evine gelip, onu odasından kovuyorsun!" dedi.

Aydın Musaoğlu, annesinin kaybolduğu gün gri bir araca bindiğini öne sürerken, Müge Anlı'nın "Neden o aracın peşine düşmediniz?" sorusuna net bir yanıt veremedi. Ayrıca Aydın'ın, annesi için kayıp başvurusunda da bulunmadığı ortaya çıktı.

Programa bağlanan Cemile, Hatice Musaoğlu'nun kaybolduğu evde her yerin kan içinde olduğunu belirtti. Cemile, "Annemin kafasına sopayla vurmuşlar, hafızası gitmiş" şeklinde konuştu.

Hatice Musaoğlu'nun kayıp olduğu ise Cemile'nin annesini ziyarete geldiğinde evde bulamamasıyla anlaşıldı.

Aydın Musaoğlu, bu iddiaları reddederek annesinin zaman zaman evi terk edip geri döndüğünü söyledi. "Annemin başka bir adamla ilişkisi vardı, altınları da onun evinden çıktı. Annem kaybolduktan sonra Cemile, annemin parasını çekmiş. Annem Cemile'yle yaşıyor olabilir ya da başına bir şey gelmiştir" diye konuştu.

Yayına bağlanan Hatice Musaoğlu'nun kardeşi Mehmet Musaoğlu, Aydın'ın kızının olayı anlattığını belirtti. "Ben evde değildim ama çocuklarım duymuş. Kız, 'Babam babaannemin alnına demir çubukla vurdu ve çuvala koyup yukarı kata attı' demiş" dedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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