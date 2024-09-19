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Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 19 Eylül tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 19 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 19 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 19 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1851: İlk New York Times gazetesi yayımlandı. Bu gazete, günümüzde de dünyanın en etkili ve saygın yayın organlarından biri olarak kabul edilmektedir.

1870: Roma, İtalya'nın başkenti oldu. Bu olay, İtalya'nın birleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

1921: Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verildi.

1985: Meksika'nın başkenti Mexico City, 8.1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu büyük afet, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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