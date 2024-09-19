Sekiz ay önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini sona erdirdiklerini duyuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan, aralarındaki ilişkinin yeniden başladığını müjdelemişti. Aşklarına ikinci bir şans veren çiftin evlenme planları yaptığı iddia ediliyor.Takipçileri ve hayranları, bu iddiaların doğruluk payını merak ediyor ve konu hakkında resmi bir açıklama bekliyorlar. Peki, Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? İşte detaylar...

LUCAS TORREIRA VE DEVRİM ÖZKAN EVLENİYOR MU?

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, aralarındaki ilişkinin yeniden başladığını müjdelemişti. Aşklarına ikinci bir şans veren çiftin evlenme planları yaptığı iddia ediliyor.

Son günlerde bir arkadaşlarıyla görüntülenen çift, "Nikah şahidiniz sizinle mi geziniyor?" şeklindeki soruya, Devrim Özkan'ın gülümseyerek, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar," şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti. Bu yanıt, çiftin aralarındaki ilişkinin ciddi bir aşamaya geçtiğine dair ipuçları verdi.

DEVRİM ÖZKAN HAMİLE Mİ?

Öte yandan, Lucas Torreira'nın İstanbul'da yeni bir ev arayışında olduğu da gelen bilgiler arasında. Çiftin yakın zamanda evlenmeyi planladığı belirtilirken, Torreira'nın bu süreçte yeni bir ev aradığı ve bu evin, çiftin birlikte yaşamayı planladığı bir yuva olacağı öne sürülüyor.