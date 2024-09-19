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TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
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19 Eylül tarihli TRT 1 yayın akışı belli oldu. Gün boyunca yayınlanacak olan diziler ve maçlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. TRT 1'de bugün hangi programların yer alacağı merak konusu oldu.

TRT1'in bugünkü yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dizi severler ve yarışma programlarını takip edenler, bekledikleri yapımların ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. TRT1'in güncel yayın akışı, özellikle sevilen diziler, eğlenceli yarışmalar ve diğer programlarla dikkat çekiyor. İzleyiciler, gün içinde hangi programların ve dizilerin ekranlara geleceğini görmek için yayın akışı detaylarını takip ediyor. Peki, bugün TRT1 ekranlarında neler var? İşte TRT1'in bugünkü yayın akışı ve detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.25 Kara Ağaç Destanı

18.40 İddiaların Aksine

18.45 Ana Haber

19.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları "Feyenoord-Bayer Leverkusen"

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Monaco-Barcelona"

00.15 3'te 3

01.35 Kara Ağaç Destanı

TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1 canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE'ye tıklayınız. Türkiye İzlanda maçı TRT 1'de yayınlanmamaktadır. Maç TV8'de yayınlanıyor.

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ, FİLMLERİ KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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