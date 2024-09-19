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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 19 Eylül maç programı ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Futbolseverler, bugün hangi maçların oynanacağını ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Futbol severler, 19 Eylül Perşembe günkü UEFA maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024-2025 sezonu, yeni formatıyla birlikte futbol severler için daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ

  1. 19.45 Feyenoord-Bayer Leverkusen: tabii
  2. 19.45 Kızılyıldız-Benfica: tabii, TRT 1
  3. 22.00 Atletico Madrid-Leipzig: tabii
  4. 22.00 Monaco-Barcelona: tabii
  5. 22.00 Atalanta-Arsenal: tabii
  6. 22.00 Brest-Sturm Graz: tabii

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NEDİR?

2024- 2025 sezonuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir format değişikliği yapıldı. Yeni format, 36 takımlı tek bir lig sistemi ile oynanacak. Önceki sezonlardaki 32 takımlı ve sekiz grup formatı yerini, 36 takımın yer aldığı geniş bir lig formatına bırakıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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