TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak olan Monaco - Barcelona karşılaşması, futbol severler için büyük bir merakla bekleniyor. Bu kritik maçta, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout'un düdük çalacağı duyuruldu. Lindhout'a, yardımcı hakemler olarak Rogier Honig ve Patrick Inia eşlik edecek. Hakem triosu, karşılaşmanın adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Peki, Monaco-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi?

MONACO- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Monaco ve Barcelona arasındaki bu önemli karşılaşma, Türk futbol severler için şifreli bir yayının yanı sıra şifresiz olarak da sunulacak.

MONACO- BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco - Barcelona maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve hem takımların hem de taraftarlarının büyük bir heyecanla beklediği bir mücadele olacak.

TRT 1 (MONACO- BARCELONA) MAÇI İZLEME LİNKİ

TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan maç, futbol severlerin keyifli anlar yaşamasını sağlayacak. Ayrıca, bazı Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de takip edilebiliyor.