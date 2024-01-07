8 OCAK HAVA DURUMU: Yarın yağmur var mı, yağmur yağacak mı? 8 Ocak Pazartesi günü hava nasıl olacak?

Yarın yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Sorusu, 8 Ocak Pazartesi günü için en çok araştırılmakta olan konular arasında yerini alıyor ve Meteoroloji verilerine göre yapılan tahminler internet üzerinde araştırılıyor. Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde araştırmalarını gerçekleştiriyor.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışlı hava 4 gün etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren de hava sıcaklıklarındaki azalma ile birlikte bu durumun Trakya ve İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşeceği ifade edildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege, Akdeniz, Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.