7 MART BİM KATALOĞU 2025 | BİM'de hangi ürünler satışa çıkacak? 7 Mart Cuma Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM, 7 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu hafta, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, kişisel bakım aletlerinden ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, BİM'de hangi ürünler satışa çıkacak? 7 Mart Cuma Bim'e hangi ürünler gelecek? İşte detaylar!

7 MART BİM KATALOĞU 2025