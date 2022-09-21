Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türkiye'deki 40 bin Suriyeli mülteciden oluşan "Işık konvoyunun" Almanya'ya doğru yürüyüşe başladığı iddia edildi. Peki, 40 bin Suriyeli mülteciden oluşan "Işık Konvoyu" Almanya'ya doğru yürüyüşe başladı mı? "Işık Konvoyu" iddiaları doğru mu? İşte detaylar...

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 40 bin Suriyeli mülteciden oluşan "Işık Konvoyu" Almanya'ya doğru yürüyüşe başladığı iddia etti. Olayla ilgili paylaşılan videoda binlerce insanın yürüdüğü görüntüler yer alıyor. Videonun 40 bin Suriyeli mülteciden oluşan "Işık Konvoyu" Almanya'ya doğru yürüyüşe başladığı iddia edildi. Peki, 40 bin Suriyeli mülteci Almanya'ya doğru yürüyüşe başladı mı? "Işık Konvoyu" iddiaları doğru mu? Detaylar haberimizde...

40 BİN SURİYELİ MÜLTECİ ALMANYA'YA DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI MI?

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 40 bin Suriyeli mülteciden oluşan "Işık Konvoyu" Almanya'ya doğru yürüyüşe başladığı iddia etti. Teyit.org'un haberine göre sosyal medyada paylaşılan videonun ilk kısmındaki görüntüler 2015 yılından ve Slovenya-Hırvatistan sınırındaki bir mülteci göçüne ait. Bu sebeple bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.