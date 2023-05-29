28 Mayıs 2.turda Malatya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Malatya oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Malatya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Malatya kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Malatya kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?
28 Mayıs Malatya seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Malatya oy oranları! Kılıçdaroğlu Malatya kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Açılan sandık oranına göre, Malatya genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71,96 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,04 oy aldı.
Malatya'da yüzde 71,96 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 302.280 OY aldı.
Malatya'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,04 oranıyla 117.804 OY oy aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Malatya olarak belirlendi.
Bayburt yüzde 82,
Gümüşhane yüzde 78.5,
Çankırı yüzde 76.6,
Yozgat yüzde 76.3,
Rize yüzde 75,
Kahramanmaraş yüzde 75,
Aksaray yüzde 75,
Erzurum yüzde 73,
Sivas yüzde 73,
Malatya yüzde 72.9
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023