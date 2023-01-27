27 Ocak 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 10 Kasım Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 27 Ocak 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Ocak 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/1)

–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/2)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2023 Tarihli ve 11588, 11589-1, 11589-2 Sayılı Kararları

KARAR

–– 38 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/95, K: 2022/118 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/99, K: 2022/119 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/103, K: 2022/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/122, K: 2022/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/37721 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 25/01/2023 Tarihli ve 2023/1 Sayılı Kararı

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri