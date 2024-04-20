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23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başlamış durumda ve 23 Nisan hastaneler tatil mi? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı. 23 Nisan hastaneler tatil mi? Sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmekte. Takvimlerde resmi bir tatil olarak işaretlenen 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bilinir. Peki, 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

23 NİSAN HASTANELER TATİL Mİ?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir. Yani 23 nisan tarihinde liseler de tatildir. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacaktır.

23 NİSAN BANKALAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Buna göre 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Halkbank, Akbank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank, ING Bank kapalı olacaktır.

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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