22 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Kasım Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Kasım Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Kasım Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.11.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM ONÜÇ EYLÜL MH.,KURTULUŞ MH. NİHAT DANIŞMAN MH. BİR BÖLÜMÜ CUMHURİYET MAH.BİR BÖLÜMÜ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.11.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞERİTLİ MAHALLESİ BAŞIBÜYÜK ÇELENGÖZ SÖGÜTÇAYI MEVKİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEYOBA MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ YANIK ÇIRÇIR SAZOBA SULAMA KOOP BAŞKANLIĞI GKŞ AYAKKABI VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TST TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 22.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞRHİTLER, KURTULUŞ, YILMAZ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER.
- 22.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM DURASILLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TÜRKCELL BAZ İSTASYONU TRAFOSU, MUSTAFA AYDOĞDU ÖZEL TRAFOSU
- 22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARAÇLAR AYVATLAR KARAOBA EMRE BAYRAMŞAH KENGER YAGBASTI ERENBAĞ AYAZÖREN HAMİDİYE ENCEKLER COMAKLIDAMLARI MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SPİL, KUŞLUBAHÇE, BARBOROS MAHALLELERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADAKALE, TOPÇUASIM, TUNCA MAHALLELERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKMESCİT, MERKEZEFENDİ MAHALLELERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ, TEVFİKİYE MAHALLELERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ VE TEVFİKİYE MAHALLELERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ VE EFENDİ MAHALLESİNE BAĞLI 280 SK
- 22.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 382-382/2 SK
- 22.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 382 SK
- 22.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIBEY MAHALLESİ CEVİZLİ SK. ZEYTİNÇAY KÜMEEVLERİ, FATİH MAHALLESİ ESKİ İZMİR CD.VE BÖLGESİ
- 22.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ (ŞEHİR 1)
- 22.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ (ŞEHİR 2)
- 22.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞHACIYUSUF MAHALLESİ VE ULUDERBENT MAHALLESİ KÖREZ MEVKİİ
- 22.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPUZDAMLARI MAHALLESİ (TR-1)
- 22.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPUZDAMLARI MAHALLESİ (TR-2)
- 22.11.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM ONÜÇ EYLÜL MH.,KURTULUŞ MH. NİHAT DANIŞMAN MH. BİR BÖLÜMÜ CUMHURİYET MAH.BİR BÖLÜMÜ
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.11.2022 09:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KİMTAŞ MADENCİLİK,EGE LİNYİT İŞLETMELERİ, ÇAĞLAYAN SİTESİ
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELKÖY, VEZİROĞLU, YENİKÖY, KARAAĞAÇLI, Y.MAHMUDİYE, SELİMŞAHLAR, TEPECİK, TİLKİSÜLEYMANİYE, TEKELER MAHALLELERİ CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMİYE MAHALLESİ RAHMİYE -MORALILAR TARIMSAL SULAMALAR ÖZ YANIK ÇIRÇIR AKFARM TARIM AKHİSAR TAVUKÇULUK BEYOBA BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BÖLGEDE BULUNAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAVUK KÜMESLERİ İŞLETMELER
- 23.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TST TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİTMEHMET TOPCUOGLU CADDESİ C.B.ÜNİVERSİTESİ TOKİ KONUTLARI ANADOLU LİSESİ LEBLEBİCİLER SİTESİ TABAKHANE MEVKİİ YENİ HASTANE ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ YABAAYAK CADDESİ 265 268 270 SOKAKLAR BEY MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 SOKAKLAR
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.11.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİCAMİ - ŞEREFİYE - YILDIZ -ZAFER İNNİCE KAZIKLI ŞEHİRLİOĞLU MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.11.2022 12:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AYVAALAN TEPEDİBİ MEVKİİ. ERDEM MÜH. ÖZEL TR ATALAY TARIM ÖZEL TR İSMAİLLER MAH. MARMARACIK MAH. ÇAĞILLAR MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR-2 ALAAĞAÇ MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AYVAALANI İÇME SUYU ÖZEL TR ALAAĞAÇ UN FAB. ÖZEL TR AYVAALAN MAH. GÖMEÇLER YENİ MAH. MASKİ MEZİTLER İÇME SUYU ÖZEL TR MARMARACIK İÇME SUYU ÖZEL TR BOZYER ÇİFTLİĞİ MASKİ GÖMEÇLER İÇME SUYU ÖZEL TR MEZİTLER MAH. DURHASAN KÖK
- 23.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BADINCA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, BAHADIR MAHALLESİ, ÇARIKBOZDAĞ MAHALESİ, BAHÇELİKÖY MAHALLESİ, EVRENLİ MAHALLESİ, BAHÇEDERE MAHALLESİ, KOZLUCA MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ, NARLIDERE MAHALLESİ KÜÇÜKBAHÇE MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.11.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZARPAZARI VE CİVARLARI