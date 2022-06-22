22 - 23 Haziran Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Haziran Perşembe günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,AKSU,MERKEZ .,MERKEZ ATATÜRK 39,MERKEZ ATATÜRK ATATÜRK,MERKEZ ATATÜRK Mah. 21039 SK,MERKEZ ATATÜRK Mah. 39 Sk.,MERKEZ CİHADİYE 67,MERKEZ CİHADİYE 74,MERKEZ CİHADİYE Mah. 23028,MERKEZ CİHADİYE Mah. 67 Sk.,MERKEZ FETTAHLI,MERKEZ FETTAHLI Mah.,MERKEZ HACIALİLER Mah. 304 Sk.,MERKEZ PINARLI 67,MERKEZ PINARLI 74,MERKEZ SOLAK Mah. BESİHANE K.Ev.,MERKEZ TOPALLI 310,MERKEZ TOPALLI NİZAMLAR,MERKEZ ÇAMKÖY,MERKEZ ÇAMKÖY Mah.,MERKEZ İHSANİYE Mah. KÖYİÇİ Sk.;ANTALYA,KEPEZ,GAZİLER MH 205 SK. N:1-A GAZİLER MH 205 SK. N:1-A,MERKEZ ALTIAYAK 8137,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8137 Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. 6601 Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. GAZİ Mah.,MERKEZ GAZİLER,MERKEZ GAZİLER Mah. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ KANAL 4688,MERKEZ KANAL 4699,MERKEZ KANAL Mah. 4686 Sk.,MERKEZ KANAL Mah. 4697 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ AHATLI,MERKEZ AHATLI Mah.,MERKEZ KEPEZ Mah. 3189 Sk.,MERKEZ KEPEZ Mah. 3189/1 Sk.,MERKEZ KULTUR 3817 SK.,MERKEZ KÜLTÜR 3806,MERKEZ KÜLTÜR 3821,MERKEZ KÜLTÜR Mah. 3806 Sk.,MERKEZ KÜLTÜR Mah. 3818 Sk.,MERKEZ YENİ DOĞAN,MERKEZ YEŞİLYURT 4327,MERKEZ YEŞİLYURT 4376,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. 4329 Sk.,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. 4376 Sk.,MERKEZ ÜNSAL,MERKEZ ÜNSAL Mah.,MERKEZ ŞAFAK 4266,MERKEZ ŞAFAK 4286;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN Mah. 3235 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ESENTEPE 5453,MERKEZ ESENTEPE Mah. 5391 Sk.,MERKEZ ESENTEPE Mah. 5417 Sk.,MERKEZ FATİH,MERKEZ FATİH Mah.,MERKEZ GÖÇERLER,MERKEZ GÖÇERLER MAH.,MERKEZ GÖÇERLER Mah.,MERKEZ ÇAMLIBEL 3372 bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,ALTINOVA ORTA Mah. ALTINOVA Cd ALTINOVA ORTA Mah. ALTINOVA Cd,MERKEZ ALTINOVA ORTA,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah.,MERKEZ MENDERES 9 NOLU,MERKEZ MENDERES Mah. ÇAĞLAYAN Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. ŞELALE Sk.,MERKEZ MENDERES ŞELALE bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,KEPEZ AG DURALİLER,MERKEZ DURALİLER Mah. 4607 Sk.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ MOLLA YUSUF CALLIOGLU BETON bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ŞAFAK 4275,MERKEZ ŞAFAK 4285,MERKEZ ŞAFAK Mah. 4286 Sk.,MERKEZ ŞAFAK Mah. 4289 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜVENLİK 256,MERKEZ GÜVENLİK 271,MERKEZ GÜVENLİK Mah. 255 Sk.,MERKEZ GÜVENLİK Mah. 271 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ÇAĞLAYAN 2056 bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA 2134,MERKEZ GÜZELOBA 2137,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2123 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2137 Sk.,MERKEZ ÇAĞLAYAN 2039,MERKEZ ÇAĞLAYAN BARINAKLAR,MERKEZ ÇAĞLAYAN MAH.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 2053 Sk.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 2055 Sk.,MERKEZ ŞİRİNYALI 1506,MERKEZ ŞİRİNYALI Mah. 1506 Sk.,MERKEZ ŞİRİNYALI Mah. 1507 Sk.,MERKEZ ŞİRİNYALI TEKELİOĞLU,MURATPASA AG ÇAĞLAYAN bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA 2153,MERKEZ GÜZELOBA 2160,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2139 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2157 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KONUKSEVER 799,MERKEZ KONUKSEVER 800 bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SAPADERE Mah. . bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM,MERKEZ AKDAM Mah.,MERKEZ AVSALLAR,MERKEZ AVSALLAR Mah. LİMONLUK Sk.,MERKEZ AVSALLAR Mah. ZEYTİNLİK Cd,MERKEZ OBA Mah. ALİEFENDİ Sok,MERKEZ TÜRKLER Mah. 0,MERKEZ TÜRKLER Mah. TÜRKLER Mah.,MERKEZ İNCEKUM ESENTEPE YOLU,MERKEZ İNCEKUM ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU (YEŞİLKÖY),MERKEZ İNCEKUM Mah. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM Mah. .,MERKEZ AVSALLAR ATATÜRK,MERKEZ AVSALLAR Mah. NAMIK KEMAL Cd,MERKEZ AVSALLAR Mah. ZAFER Cd,MERKEZ AVSALLAR ZAFER,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TEKELLEK ÇIMAZ Sk.,MERKEZ KARAMANLAR,MERKEZ KARAMANLAR Mah.,MERKEZ PAYALLAR HAMZALAR,MERKEZ PAYALLAR Mah. 14100 Sk.,MERKEZ PAYALLAR Mah. HAMZALAR Sk.,MERKEZ PAYALLAR SOFTALAR,MERKEZ SABURLAR,MERKEZ SABURLAR Mah. KUYU Sk.,MERKEZ SABURLAR Mah. Sk.,MERKEZ TÜRKLER,MERKEZ TÜRKLER Mah. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YENİKÖY Mah. ÇENGER Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. LORTLAR Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA Mah. MESUT Cd bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KAYABAŞI ŞEHİTLER bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SEKİ UÇANDİBİ,MERKEZ İSHAKLI Mah. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ PAYALLAR KARAMANLI,MERKEZ PAYALLAR KONAK,MERKEZ PAYALLAR Mah. KARAMANLI Sk.,MERKEZ PAYALLAR Mah. KONAK Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KOCAOĞLANLI KOCAOĞLANLI,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. ALAN MEVKİİ,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. APALAR Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ALİEFENDİ KARABALLAR,MERKEZ ALİEFENDİ Mah. ORTA BURUN Sk.,MERKEZ ALİEFENDİ TÖMÜLER bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. BESLENGİ Sk.,MERKEZ ÇAMLICA Mah. BESLENGİLER bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA HATİPOĞLU,MERKEZ OBA Mah. HATİPOĞLU Cd bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ İMAMLI Mah. EVLİYATEPE,MERKEZ İMAMLI Mah. HARÇBEL MEVKİİ bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YAYLALI Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YAYLALI Mah. SÖYLEMEZ Sk.,MERKEZ YAYLALI SÖYLEMEZ bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ FIĞLA 323,MERKEZ FIĞLA HALİSLER,MERKEZ FIĞLA Mah. 323 Sk.,MERKEZ FIĞLA Mah. 326 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSLAK Mah. UÇANCA Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA KADİRLİ bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. BOBUŞLU Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ALTINKAYA,MERKEZ BALLIBUCAK,MERKEZ BOZYAKA,MERKEZ BOZYAKA Mah. KÖYLÜLER Sk.,MERKEZ BOZYAKA Mah. YARDİBİ Sk.,MERKEZ DÜZAĞAÇ,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9027 Sk.,MERKEZ TAŞAĞIL DEDEKORKUT,MERKEZ ÇALTEPE bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ YAYLAALAN Mah. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,SAĞIRİN Mah. SAĞIRİN Mah. bölgelerinde 23/06/2022 09:00:00 - 23/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SORGUN Mah. TİTREYENGÖL MEVKİİ bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SAĞIRİN Mah. YUKARIKALE-KELKÖY bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. KAMELYA Cd bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ TAŞAĞIL AKPOR bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZYAKA YARDİBİ,MERKEZ KARABÜK Mah. GÜLLÜYURT Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ GÜNDOĞDU SANCAK bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EMEK 3007,MERKEZ EMEK 3011,MERKEZ EMEK Mah. 3003 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. 3007 Sk. bölgelerinde 23/06/2022 10:00:00 - 23/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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