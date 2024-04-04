Müslüman alemi Ramazan Bayramına hazırlanıyor. 10 Nisan günü başlayacak olan Ramazan Bayramında, aile ziyaretleri ve tatiller başlayacak. 3 günlük bayram sürecinde ise havanın nasıl olacağı merak ediliyor. 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayram tatili için plan yapanlar, bulundukları bölgelerdeki hava durumunu yakından takip etmeye başladılar. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor ve İstanbul'da yağış öngörülüyor. Diğer yandan, İzmir'de bayram boyunca güneşli bir hava bekleniyor.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Ramazan Bayramı'nın ilk günleri itibarıyla tersine dönmesi bekleniyor. Meteoroloji kaynakları, bayram tatiline denk düşen günlerin yağışlı geçeceğini belirtiyor ve hangi şehirlerin bu olumsuz hava koşullarından etkileneceğini açıklıyor. Bu durum, bayram tatili planlarını etkileyebileceği için vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini dikkate alması önemlidir.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU?

İstanbul'da, 9 Nisan 2024 Arife Günü kapalı bulutlu bir hava olacak. Bayramın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Ancak, bayramın üçüncü günü yağışlı bir havanın etkisi altına girecek ve yağış devam edecek. Yağış cumartesi günü de devam edecek.

İzmir'de ise bayramın son gününe kadar güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, bayramın son günü sıcak hava yerini kapalı bir havaya bırakacak ve cumartesi günü kent genelinde yağışlı bir hava olacak.

Ankara'da da İstanbul gibi bayram boyunca kapalı bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba günü güneşli olacak ancak diğer günlerde kapalı hava devam edecek.