2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki,YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yökdil'in ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM, her yıl ALES, YDS, Yökdil, YKS, KPSS, LGS, DGS, TUS gibi milyonlarca adayın başvurduğu sınav takvimini yayınlıyor. Sınav tarihlerinin yanı sıra, sınava başvuru tarihi, geç başvuru günü ve sonuç tarihi de bu takvimde yer alıyor. Peki, Yökdil sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM nin yayınladığı 2023 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 12 Mart 2023 tarihindeÖSYM tarafından belirttiren sınav merkezlerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖKDİL/1 başvuruları, 25 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında www.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Başvuruyu kaçıran adaylar, geç başvurularını 8 şubat 2023'te yapacak.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023-YÖKDİL/ 1 sınavı sonuçları, 29 Mart Çarşamba günü açıklanacak.

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