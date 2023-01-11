2023 Şaban ayı gün gün takvimi! 2023 Şaban-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri! Bugün Şaban'ın kaçı?

2023 yılında 3 ayların günleri ve geceleri ne zaman merak ediliyor. Şaban ayı Mübarek 3 ayların ikincisidir. Şaban ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayı ne zaman bitecek? Şaban ayı takvimi! Şaban ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? Şaban ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2023 Şaban ayı günleri ne zaman? Şabanı Şerif takvimi!

Şaban ayı Receb ayından sonra gelen Hicri aydır. Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? Şaban ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Şaban ayı kaç gün sürecek? Şaban ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Şaban ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Şaban ayı 2023 gün gün takvimi! Şaban ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri! Şaban ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz...

ŞABAN AYI NEDİR?

Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mevhâ', Arab-ı âribe devrinde va'l, 'âdil ya da â?il diye adlandırıldığı, şâban isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet'in ortaya çıktığı devirde Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. "el-Mükerrem, el-muazzam, eş-şerîf" sıfatlarıyla da anılan şâban Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

Şâban kelimesinin kamerî takvimin sekizinci ayına ad olması farklı şekillerde açıklanmıştır. Bir yoruma göre, savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biri olan recebden sonra silâhlı baskınlar için kabilelerin gruplar halinde dağılması sebebiyle bu isimle anılmıştır. Araplar'ın bu ayda su temin etmek amacıyla gruplara ayrılmalarından dolayı bu ismin verildiği ya da ramazan ve receb aylarını birbirinden ayırdığı için böyle adlandırıldığı yolunda açıklamalar da mevcuttur. Diğer bir yoruma göre ise kamerî ayların eski adlarının değiştirilmesi ağaçların dal verdiği döneme rastladığından bu ismi almıştır. Araplar, haram ayların yerlerini değiştirmek veya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak amacıyla haram ayları ertelediklerinde receb ayını şâbanın yerine kaydırırlar ve bu iki ayı "recebân" diye adlandırırlardı (bk. NESÎ).

Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 176-177), "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, "?avm", 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28). Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe'den nakledilen, Resûl-i Ekrem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir. Hatta bazı Şâfiî eserlerinde mûtat oruçlar dışında şâban ayının ikinci yarısında nâfile oruç tutmanın haram olduğu belirtilir (bk. ORUÇ). Hz. Peygamber'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Şâbanın diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlere karşı üstünlüğüm gibidir" şeklindeki rivayetlerin aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Süyûtî, s. 114; Aclûnî, II, 85). Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir (bk. BERAT GECESİ).

İslâm tarihinde şâban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında orucun farz kılınması (2/624), Hz. Peygamber'in Hafsa ile evlenmesi (3/625), Hz. Hüseyin'in doğumu (4/626), Benî Mustali? (Müreysî') Gazvesi (5/627) zikredilebilir. Fâtımîler döneminde Ezher'de receb ve şâbanın başına ve ortalarına rastlayan "vekud" gecelerinde dinî ihtifaller düzenlenirdi (DİA, XII, 59). Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?

2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. si Şaban ayıdır. Receb ayından sonra Şaban ayı, Şaban ayından sonra ise Ramazan ayı gelmektedir.

Şaban ayının 1. günü : 21 Şubat 2023 Salı

21 Şubat 2023 Salı Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece

20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece Şaban ayının son günü : 22 Mart 2023 Çarşamba

22 Mart 2023 Çarşamba Şaban ayının son gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

Henüz Şaban ayına girmedik. Şaban ayının 1. günü 21 Şubat 2023 Salı gününüe denk gelmektedir. Şaban ayının 1. gecesi ise 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece olacaktır.

Şimdi gün gün Şaban ayı takvimini paylaşalım.

2023 ŞABAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

21 Şubat : Şaban ayı 1. günü

22 Şubat : Şaban ayı 2. günü

23 Şubat : Şaban ayı 3. günü

24 Şubat : Şaban ayı 4. günü

25 Şubat : Şaban ayı 5. günü

26 Şubat : Şaban ayı 6. günü

27 Şubat : Şaban ayı 7. günü

28 Şubat : Şaban ayı 8. günü

1 Mart : Şaban ayı 9. günü

2 Mart : Şaban ayı 10. günü

3 Mart : Şaban ayı 11. günü

4 Mart : Şaban ayı 12. günü

5 Mart : Şaban ayı 13. günü

6 Mart : Şaban ayı 14. günü

7 Mart : Şaban ayı 15. günü

8 Mart : Şaban ayı 16. günü

9 Mart : Şaban ayı 17. günü

10 Mart : Şaban ayı 18. günü

11 Mart : Şaban ayı 19. günü

12 Mart : Şaban ayı 20. günü

13 Mart : Şaban ayı 21. günü

14 Mart : Şaban ayı 22. günü

15 Mart : Şaban ayı 23. günü

16 Mart : Şaban ayı 24. günü

17 Mart : Şaban ayı 25. günü

18 Mart : Şaban ayı 26. günü

19 Mart : Şaban ayı 27. günü

20 Mart : Şaban ayı 28. günü

21 Mart : Şaban ayı 29. günü

22 Mart : Şaban ayı 30. günü

23 Mart : Ramazan ayı 1. günü

2023 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: