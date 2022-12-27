2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mesut Yar kimdir? Mesut Yar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,466 haber kaynağında 474,844 adet haber yapılan Mesut Yar, toplamda 726,575,780 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mesut Yar kimdir? İşte, Mesut Yar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mesut Yar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mesut Yar hakkında 7,466 haber kaynağında 474,844 adet haber yer alırken 2022'de toplam 726,575,780 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mesut Yar hakkında merak edilen Mesut Yar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar (d. 18 Nisan 1967, İstanbul), Türk gazeteci, televizyoncu.

Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchormanlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe Tv gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve ropörtaj kitapları yayımlanan Yar'ın halen Posta Gazetesi'nde televizyon eleştirmenliği yaptığı "Televizyon Hastası" isimli bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı "Burada Laf Çok" programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Mesut Yar, şuan da Star TV'de "Mesut Yar Sunar" isimli programı sunmaktadır.

Mesut Yar, üç kere evlenip iki kere boşanmıştır.

Mesut Yar, ilk eşi ile 1993 yılında evlendi. Boşandı. Batuhan (d.1993) adında bir oğlu vardır.

Mesut Yar, 2012 yılında üçüncü evliliğini Ajanda PR adlı şirketin sahibi Ferda Çekem ile yaptı.

Görev Aldığı Yapımlar

Başka Yerde Yok Sunucu 2004 Tv programı

Burada Laf Çok Sunucu 2011-2016 Tv programı

Babam Sınıfta Kaldı Nazım 2013 Tv dizisi

Baş Belası Kendisi 2017 Sinema filmi

Mesut Yar Sunar Sunucu 2017-... Tv programı