2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,063 haber kaynağında 313,854 adet haber yapılan Kenan İmirzalıoğlu, toplamda 297,197,828 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kenan İmirzalıoğlu kimdir? İşte, Kenan İmirzalıoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kenan İmirzalıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kenan İmirzalıoğlu hakkında 7,063 haber kaynağında 313,854 adet haber yer alırken 2022'de toplam 297,197,828 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kenan İmirzalıoğlu hakkında merak edilen Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?,Kenan İmirzalıoğlu (18 Haziran 1974, Balâ, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

İlk yılları ve eğitimi

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır.17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzaloğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.

Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

Oyunculuğu

Fakir bir gencin sınıf atlama mücadelesini anlatan Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı ve tüm ülkede tanındı. Deli Yürek dizisi 1998-2002 yılları arasında yayımlandı. İmirzalıoğlu, 2001 yılında dizinin devamı niteliğindeki Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı sinema filminde de aynı rolü canlandırdı.

2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Alacakaranlık adlı polisiye dizide Uğur Yücel ile başrolü paylaştı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Yazı Tura (2004) filminde askerlikte yaşadığı travmaları atlatamayan Cevher adlı karakteri canlandırdı.

2005-2007 arasında Show TV'de yayımlanan Acı Hayat adlı drama dizisinde Mehmet Kosovalı rolünü; çizgi filmden uyarlanan Son Osmanlı Yandım Ali (2007) adlı sinema filminde Külhanbeyi Ali rolünü canlandırdı. Kabadayı (2008) adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrolleri paylaşan sanatçı; 2009'da yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Ejder Kapanı adlı filmde Akrep Celal rolünü üstlendi.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan ve çok popüler olan Ezel adlı dizideki rolü ile Türkiye'de çok popüler oldu. 2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Uzun Hikâye adlı sinema filminde oynadı.

Ay yapım firması ile çekecekleri yeni dizi için 2012'de yaptığı 4.000.000$'lık ücret anlaşmasının Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti olduğu duyurulan İmirzaloğlu, Karadayı dizisinde başrol üstlendi.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde çeşitli illerde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alındı. Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve beş yıl denetimli serbestlik tedbiri alınmasına karar verdi.

İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin, Lalin (2020) ve Leyla (2022) adlı iki kız çocukları oldu.

İmirzalioğlu, Peyami Sefa'nın eserinden sinemaya uyarlanan Cingöz Recai (2017) filminde başrol oynadı. Çekimleri İstanbul ve St. Petersburg'da gerçekleşen film, gişede başarılı olmadı. 2018 yılında yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihî dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı. Dizi, altı bölümde sona erdi.

İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren Kim Milyoner Olmak İster? televizyonda yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.