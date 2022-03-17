17 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

17 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç sorusuna yanıt aranıyor. Vatandaşlar 17 Mart Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 17 Mart Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 17 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

17 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

16 MART ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

16 MART Çarşamba günü 324.058 kişiye test uygulanmıştır.

16 MART ÇARŞAMBA VAKA SAYISI KAÇTIR?

16 MART Çarşamba 22.345 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

16 MART ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

16 MART Çarşamba günü 118 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

16 MART ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

16 Salı Çarşamba 32.364 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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