Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası 10 ilde hissedildi. Depremin bilançosu ise gün geçtikçe ağlaşıyor. Deprem bölgecine yurdun dört bir yanından yardımlar gerse de bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor. Vatandaşlar gördükleri enkaz karşısında akılara 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? Soruları akılara geliyor. Vatandaşlar 17 Ağustos depreminin sonuçlarını merak ediyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17 de Kahramanmaraş'tameydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından sata 13.20 de 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem faciası 10 ilde yıkımlara neden oldu. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti birçoğu ise enkaz altında kaldı. Ülkede milli yas ilan edilmesinin ardından deprem nedeniyle ortaya çıkan enkaz görüntüleri akılara 17 Ağustos depreminin sonuçlarını getirdi. Vatandaşlar arama motorlarına 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos depremi ne kadar sürdü? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

17 AĞISTOSDEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

17 Ağustos 1999 depremi büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depremi gece saat 03:01'de başladı. Bu deprem büyüklüğü açısından Türkiye'de gerçekleşen ikinci deprem olarak kayda geçti.

17 AĞISTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir.

17 AĞISTOS DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ?

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük hasara neden oldu.