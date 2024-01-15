Üye Girişi
Haberler

16 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Ocak Salı Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ocak Salı Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Adana elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi ve detayları…

Adana elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ocak Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HAVUZLUBAHÇE, SAYDAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.01.2024 21:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKDİKİLİ, 93001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAKUYU, 91018 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLYURT, ABDİ İPEKÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKDİKİLİ, BATI OTOYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇELER, 1001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜMER, 69001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Adana Haberler.com Özel Gündem Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

16 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kabine toplantısı ne zaman? Bu haftaki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? Salgın mı var, hastaneler doldu mu (RSV, İnfluenza, Koronavirüs)? Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir? 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seçil Erzan mahkemesi ne zaman, bir sonraki davası ne zaman yapılacak 2024? Adana okular tatil mi, yarın Adana'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Adana KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kahramanmaraş okular tatil mi, yarın Kahramanmaraş'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Kahramanmaraş KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Rize okular tatil mi, yarın Rize'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Rize KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Trabzon okular tatil mi, yarın Trabzon'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Trabzon KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray - Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kayserispor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giresun okular tatil mi, yarın Giresun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Giresun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Ordu okular tatil mi, yarın Ordu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Ordu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title