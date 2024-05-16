AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR? Ayhan Bora Kaplan olayında son durum ne? Ne oldu, olay ne?

Türkiye'nin gündem maddesi haline gelen bir olay da Ayhan Bora Kaplan olayı. Suç örgütü lideri olarak adlandırılan ve yurt dışına kaçarken yakalanan Ayhan Bora Kaplan olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sebeple Ayhan Bora Kaplan hakkındaki aramalar artıyor. AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR? Ayhan Bora Kaplan olayında son durum ne? Ne oldu, olay ne? İşte ayrıntılar...

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karışan bir suç örgütüne odaklanan bir operasyon başlattı. Örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kaplan, örgütün faaliyetlerine ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir isim olarak değerlendiriliyor.

Ayhan Bora Kaplan'ın o dönemde Ankara İncek'teki restoranında düzenlenen oğlunun sünnet düğünü, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Düğüne katılanlar arasında en dikkat çekici isimlerden biri, 'Hells Angels' çetesinin lideri olarak bilinen Necati Arabacı oldu. Arabacı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, fuhuşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama gibi çeşitli suçlarla ilişkilendirilmişti ve medyada sık sık adı geçen bir isim haline gelmişti.

AYHAN BORA KAPLAN OLAYINDA SON DURUM NE?

Ankara Emniyeti'nde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili olarak 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYETTE ÇARPICI GELİŞMELER YAŞANIYOR

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti. Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedilmişti.

SERTÇELİK'İN KAÇIŞIYLA İLGİLİ 4 GÖZALTI DAHA

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.