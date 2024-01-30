15 tatil uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen ve en çok sorulan soru okulların ne zaman açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlere göre, okulların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı kesinleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatılacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde...

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi günü başladı ve 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

15 TATİL UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır.