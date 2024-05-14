15 Mayıs Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '15 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 15 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

15 Mayıs HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

15 Mayıs günü için hava durumu uyarısı bulunmuyor.

15 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.