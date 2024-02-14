14 Şubat sevgililer günü nereden çıktı? Sorusu, 14 Şubat Çarşamba günü yani sevgililer gününün bugün olması ile birlikte gündeme geldi. 14 Şubat sevgililer gününün nasıl ortaya çıktığı birçok vatandaş tarafından araştırılıyor ve sorgulatılıyor. Sevgililer Günü'nün başlangıcı ve diğer detayları sizler için haberimize ekledik. Peki, 14 Şubat sevgililer günü nereden çıktı? 14 Şubat sevgililer günü tarihçesi nedir?

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.