14 Mayıs Bolu seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bolu oy oranları! Kılıçdaroğlu Bolu'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bolu oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bolu'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Bolu'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bolu'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bolu oy oranlarını Bolu geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bolu oy oranları! Kılıçdaroğlu Bolu'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BOLU'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bolu genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,02; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,88; Sinan Oğan yüzde 7,5 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,6 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BOLU'DA KAÇ OY ALDI?

Bolu'da yüzde 60,88 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Merkez, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde üstünlük elde ederek 128.949 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BOLU'DA KAÇ OY ALDI?

Bolu'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 65.715 oy alarak yüzde 31,02 oy oranına ulaştı.

SİNAN OĞAN BOLU'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Bolu'da 15.893 oy alarak yüzde 7,15 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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