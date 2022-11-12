12 - 13 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Kasım Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 12.11.2022 05:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCATEPE, BAYINDIRLIK, DİLŞİKAR, İSHAKÇELEBİ, ÇARŞI, SARUHAN, 1. ANAFARTALAR, ŞEHİTLER, ALAYBEY, GÖKTAŞLI UTKU MAHALLELERİ
- 12.11.2022 08:15 09:15 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİNDEKİ; ONUN PLAS, AZİM TAV, YILMAZ ÇETİN, ARAL TOPRAK ÖZEL TRAFOLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHAMZA MAH. SELENDİ YOLU PARSAMAZ MEVKİ. ÇOMAK PETROL ÖZEL TR ALİ RIZA ÖNAL ÖZEL TR GÜLTEKİNLER PETROL ÖZEL TR T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR2 DEMİRCİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR (TR-35/A)
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELER MAHALLESİ SINDIRGI YOLU
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİTHATPAŞA MAHALLESİ VE ESKİ SALİHLİ YOLU
- 12.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR MAHALLESİNDEKİ; ARPALIK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRFAOLARI VE CİVARLARI.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖMÜRCÜ VE MAHALLELERİ-PEKMEZCİ VE KOCAGEDİK MAH-HACIİBRAHİMLER-HANPAŞA-VE MAHALLELERİ-SARIDEDE-CEVİZLİDERE-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-BAZ İSTASYONLARI VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ
- 12.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441, 4471, 4496, 4494, 4492, 4490, 4473, 4475, 4471 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441, 4488, 4463, 4407, 4482, 4480, 4467, 4469, 4465, 4484 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BAYRAKTAR SK DR HÜSEYİN SK HACI YAMAK SK ILICA SK MERDİVEN SK ÇAĞRI SK MEVLANA SK ÖZTÜRK SK GÖL SK TÜRKER SK İNAY SK BAHAR SK KADI SK PARK SK PEHLİVAN SK VE CİVARLARI
- 12.11.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKDERE MAHALLESİ
- 12.11.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ULUDERBENT MAHALLESİ
- 12.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAZIKLI MOLLAHMETLER YENİCE ÇIKRIKCI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALTILI, CAFERBEY, CAFERBEY EVREN, CAFERBEY KÖSELER MAHALLELERİ KANIL MADENCİLİK, SERKAN BLOK, GÜNEŞ LOK, OBA MEŞRUBAT, ÖNALLAR KİREÇ, AKUYGUR TARIM, KALE BLOK, AYÇELİK BLOK, EFES BLOK, VOLKAN BLOK, SART BLOK, KARPUZCULAR TARIM, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN, ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, AKÇAKAYA KİREMİT, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, DS HAZIR BETON, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARINDA , TİCARETHANELER
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAHALLESİ 517-515-311-308-321-538 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 701-814-816-814-805-812-724-810 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 814-717-722-718 SOKAKLAR MEHMETÇİK CADDESİ
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ 706-719-712 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ 814-810-722 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAHALLESİ 523-519-535-537 SOKAKLAR
- 12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETBEDEVİ MAHALLESİ-KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 311-423-354-427-235-431-435-225-217-219 SOKAKLAR
- 12.11.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ; ACIBADEM MEVKİİ, AYANLAR TARIM ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 13.11.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.11.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHREKÜSTÜ MAH, DR. MEHMET AKARSU MAH, BEYAZIT MAH, DOĞUŞ BETON ÖZEL TR-1 İSMAİL ÖZDAĞLAR SANAYİ SİTESİ. ÇAMLICA MAH, DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ ÖZEL TR TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU ÖZEL CUMHURİYET MAH, BALLICA MEVKİ. YAĞMUR MAH.
- 13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKINCILAR MAHALLESİ DERE SK. ÜNİVERSİTE CAD. AKINCILAR 5-6 SK.72 EVLER SK. GÜRLER SK. PAPAZOLUK SK. ÇARŞI SK.
- 13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇINARLAR-TAŞÇILAR-TOPLUCA-KAVAKALAN-MESTANLAR-AKÇAALAN-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-HENKAN GIDA-DERE MAH-ÇALTILIÇUKUR-ŞEHİTLER-SÖĞÜTLÜ-TURKCELL HACIOSMANLAR-KIZLARALANI-HAREKET TAVUKÇULUK-NÖTR DEZENFEKTE-YEŞİLAKHİSAR YEMEK FAB TAVUK ÇİFTLİĞİ-ÇORUK-EBEKAYASI-TURAN ECEVİT MERMER İŞL-SEYİRDİM KESKİNOĞLU KÜMESLER-KARPA İNŞ-SEYİRDİM YENİ MAHALLE-ERD ZEYTİNCİLİK-ŞAKRAK ALIM GIDA GES
- 13.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BALIBEY YENİKÖY ÇARIKBALLI BATTALMUSTAFA MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAVAKLIDERE MAHALLESİ ESKİ İZMİR YOLU, GÖBEKLİ MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM VE 2. KISIM TAMAMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ,CUMHURİYET MH,İSTASYON MH,CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI.
- 13.11.2022 09:00 10:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ADNAN MENDERES MAHALLESİ UZUNÇAM MAHALLESİ, AKHİSAR YOLU DEVLET HASTANASİ, MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TRAFOSU
- 13.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM 1. ANAFARTALAR MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CADDESİMUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ 1603 SOKAK 1602 SOKAK ÇARŞI MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ VE CİVARI
- 13.11.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIRAHMANLI, İSHAKÇELEBİ MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALESİ VERGİ DAİRESİ CİVARİ,ESKİ CAMİ MAHALLESİ KURUDERE CAD.HAMİDİYE CAMİ ÇEVRESİ SAĞLIK MAHALLESİ TREN YOLU ÜSTÜ FADİME BOLKAN OKULU,SALİHLİ LİSESİ, KAYMAKAMLIK BİNASI ,İLÇE JANDARMA, ASKERLİK ŞUBESİ, SALİHLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ,SALİHLİ ADLİYESİ,NAMIK KEMAL MAHALLESİ, ŞEHİTLER MAHALLESİ LUNA ALIŞVERİS MERKEZİ,TURAN CAD.SEYGİ YOLU BATI KISMIFEVZİ PAŞA KURUDEREDEN İTİBAREN BATI KISMI ŞÜHEDA CADDESİ KURUDERE KAVŞAKTAN İTİBAREN BATI KISMI BU CADDEYE BAĞLI ARA SOKAKLAR
- 13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI VE ÇEVRESİ, FATİH MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 13.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON, CUMHURİYET, SARUHAN, CENGİZ TOPEL, ATATÜRK MAHALLELERİ
- 13.11.2022 15:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİNDEKİ; ONUN PLAS, AZİM TAV, YILMAZ ÇETİN, ARAL TOPRAK ÖZEL TRAFOLARI.
- 14.11.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 14.11.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU, 2ZLH GES ÖZEL
- 14.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EROĞLU,HAMİDİYE,BALLICA MAH BİR KISMI BOTAŞ,YAPICIOĞLU ZEYTİN YAĞ FAB,İDEAL TARIM,MERİDYEN GIDA,NESA ERBEK GIDA,BAĞCI GIDA,SÜPERONLİNE,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,HAMİDİYE MASKİ İÇME SUYU TESİSİ,ÜRETİCİ GIDA,MESNEVİ GIDA,AKHİSAR OTOYOL GİŞELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE İŞLETMELER.
- 14.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAYIOĞLU,BEKİRLER,M ALİ YAPICI ZEYTİNYAĞ FABRİKASI,TCDD MEDAR GEÇİT İSTASYONU,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,MEDAR SULAMA KOOP,RECEP TAY TAVUK KÜMESLERİ,ÜRETİCİ GIDA VE BÖLGEDE BULUNAN DİĞER TAVUK KÜMESLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ.
- 14.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 14.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI, HAMZABEYLİ, ALBAYRAK MAHALLELERİNDEKİ; BESİ ÇİFTLİKLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, ÇAMPINAR, İZZETTİN MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE CİVARLARINDAKİ BESİ ÇİFTLİKLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ.
- 14.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM DERBENT MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, SARIBEY MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 14.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ