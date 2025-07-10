10 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

10 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 10 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 10 Temmuz tarihinde neler oldu? 10 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 10 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

MÖ 48 - Dyrrhachium Muharebesi'nde; Gnaeus Pompeius Magnus, Jül Sezar'ı yenilgiye uğrattı.

1778 - Amerikan Devrimi: Fransa Kralı XVI. Louis, Büyük Britanya Krallığı'na savaş ilan etti.

1890 - Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti oldu.

1894 - İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi.

1900 - Paris metrosu açıldı.

1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.

1913 - Kaliforniya'daki "Ölüm Vadisi"nde sıcaklık, 56.7 °C olarak ölçüldü. Bu, ABD'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir.

Bugün ne günü

1921 - Yunan Ordusu'nun taarruzuyla, Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

1939 - İstanbul Beyazıt'daki İnkılâp Müzesi Vali Lütfi Kırdar tarafından açıldı.

1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da Genel Valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1951 - Randy Turpin, Sugar Ray Robinson'ı yenerek orta sıklet boks şampiyonu oldu.

1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

1961 - Galatasaray'lı millî futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo futbol takımına 675.000 liraya transfer oldu.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, kıtalararası haberleşmeyi sağlayacak olan Telstar uydusunu uzaya gönderdi.

1971 - Fas Ordusu'nun bazı birlikleri, "Krallık Rejimi"ne karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede, cumhuriyet ilan edildi.

1977 - Ankara İsmetpaşa'da Necdet Adalı ve diğer sol görüşlü militanların gerçekleştirdikleri kahvehane baskınında 2 sağcı öldürüldü.

Tarihte bugün ne oldu

1973 - Bahama Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1985 - Greenpeace gemisi "Rainbow Warrior", Fransız istihbarat teşkilatı DGSE tarafından Auckland Limanı'nda bombalanarak batırıldı.

1991 - Boris Yeltsin, Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

1992 - Sosyalist Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

1992 - Panamalı general Manuel Noriega, Miami, Florida'da yargılandı; uyuşturucu ticareti yapmak ve haraç toplamak suçlarından 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.

2002 - Peter Paul Rubens'in Masumların Katli isimli tablosu, bir açık arttırmada 76,2 milyon dolara satıldı.

2020 - Ayasofya Camii, Danıştay tarafından cami statüsünde tekrar ibadete açıldı.

2021 - Arjantin, 28 yıl sonra Copa América'yı kazandı.