02 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı TV Haberleri 02 Ekim 2022 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var? Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doya Doya Moda 02:15 Gazete Magazin 04:15 8x8 05:30 Bilginiz Olsun 06:30 Oynat Bakalım 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir 08:45 Türkiye’nin Doktorları 10:00 On Yaş Genç 10:45 Gazete Magazin 13:15 Masterchef Türkiye 2022 15:30 Pişir De Görelim 18:00 Masterchef Türkiye 2022 20:00 Masterchef Türkiye 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV MasterChef Türkiye Tv8 TV Haberler

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