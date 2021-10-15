Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama - Haberler
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Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Çekirge Operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli, tutuklama kararı sonrası lavaboda bileklerini kesmeye çalışması üzerine hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı Kom Daire Başkanlığı tarafından 28 ilde düzenlenen Çekirge Operasyonu kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden çete lideri olduğu iddia edilen B.Y. ile E.Ş. ve Ö.T. hakkında tutuklama kararı çıktı. Kararı duyan B.Y.'nin lavaboda fayans ile bileklerini kesmeye çalıştığı iddia edildi. Polis ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Y.'nin tedavi altına alındığı tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Devam eden duruşmada diğer şüpheliler C.Ç., F.A., S.K., S.Y. ve H.Ç. hakkında da tutuklama kararı çıkartıldı. Tutuklanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Tutukluların yakınlarının polis minibüsünün camından el salladığı görüldü.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 58 şüpheli serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklandı. Firari üç şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

Zonguldak'taki Çekirge Operasyonu'nda 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri
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