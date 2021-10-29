Yarı yıl tatili ne zaman 2021? 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından son dönemde en çok ara tatilin başlangıç tarihleri araştırılmakta. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili internette en çok "Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Birinci dönem ara tatili ve 15 tatil ne zaman?" sorularının cevaplarını aramakta. Yarı yıl tatili, Birinci dönem ara tatil ve 15 tatil ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

6 Eylül'de başlayan Eğitim, öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

2021 - 2022 Eğitim Öğretim dönemi Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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