Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Haberi Kaydet

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde Pkk'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title