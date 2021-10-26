Van'da teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde Pkk'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında teröristler tarafından kış hazırlıklarında kullanılabileceği değerlendirilen bir mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi, mağara kullanılamaz hale getirildi.
AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri