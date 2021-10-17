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Van'da AK Parti'nin teşkilat toplantıları devam ediyor

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da AK Parti'nin teşkilat toplantıları devam ediyor

Van'da AK Parti İpekyolu ve Edremit İlçe Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'da Ak Parti İpekyolu ve Edremit İlçe Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Van Milletvekilli Osman Nuri Gülaçar, toplantıda yaptığı konuşmada, dar gelirli vatandaşların sıkıntılarını bildiklerini, bu sıkıntıları 18 yılda elde edilen başarı ve tecrübelerle gidereceklerini elirtti.

Gülaçar, "Sokaktaki insanlara şu an 'Sıkıntılı durumu kim çözebilir?' diye sorsak, CHP'liler bile 'Recep Tayyip Erdoğan' der. Sözünün arkasında duran ve mutlaka yerine getiren bir liderden bahsediyoruz. Dünya geneli olan sıkıntıların en kısa sürede biteceğinden şüphemiz yoktur." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas ise belediyelerin ayrım yapmadan hizmet üretmeye çalıştığını söyledi.

Devletin yatırımlarını aksatmadan sürdürdüğünü belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Van'ın sağlık hizmetlerini en iyi aldığı dönemin bu dönem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında güzel bir hava var. Yüz hektarlık bir alanı tekstil kent olarak geçen sene ayırdık. Van'a yatırım yapacak, fabrika kuracak iş insanları için altyapı oluşturduk. Gelecek sene 15 bin gencimizi işe yerleştireceğiz. Erciş'te OSB'de 27 fabrika yapılacak. Bu yıl 11 fabrikanın temeli atıldı. Halkımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da partilerinin milletin umudu olduğunu belirtti.

Türkiye'de ve Van'da kararlı bir mücadelenin sonunda terör sorununun kalmadığını dile getiren Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Artık terör sorunumuz yok. Herkes istediği gibi siyasi ve sosyal çalışmalarını gönül rahatlığıyla sürdürebiliyor. Hükümetimiz, ilimizde tarıma ve hayvancılığa yatırımlar yapıyor. Türkiye'de tarıma bu yıl 143 milyon lira destek sağlandı. Hayvancılığın en yoğun yapıldığı bölgelerden biriyiz. 2002'de hayvancılığa 34 bin lira desteği veriliyordu. 2019'da bu rakam 68 milyon liraya çıktı. Nerden nereye geldik. AK Parti laf yerine hizmet üreten bir partidir."

Programda, teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı dağıtıldı.

Van'da AK Parti'nin teşkilat toplantıları devam ediyor

Van'da AK Parti'nin teşkilat toplantıları devam ediyor

Van'da AK Parti'nin teşkilat toplantıları devam ediyor

Van'da AK Parti'nin teşkilat toplantıları devam ediyor

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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