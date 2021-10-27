Valimiz Mobil İletişim Tırını Ziyaret Etti
Valimiz Kamuran TAŞBİLEK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Mobil İletişim Tırını ziyaret ederek, içerisinde yer alan dijital platformları inceledi.
Valimiz Kamuran TAŞBİLEK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Mobil İletişim Tırını ziyaret ederek, içerisinde yer alan dijital platformları inceledi.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet