Vali Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü Vesilesiyle Muhtarları Valilikte Ağırladı

Vali Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü Vesilesiyle Muhtarları Valilikte Ağırladı19 Ekim Muhtarlar Günü Vesilesiyle Muhtarlar Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Vali Demirtaş, muhtar heyetini Valilikte ağırladı. Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, MBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abdulselam Er, Mardin Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Nas, Mardin Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay, Mardin Tarihi Artuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uytun, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve Mahalle Muhtarları hazır bulundu. Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Doğrudan Muhtarlarla Birlikte ÇalışıyoruzKamu hizmetlerinin sunumunda doğrudan muhtarlarla birlikte çalıştıklarını belirten ve muhtarların çok önemli görev ve sorumluluklarının olduğunu söyleyen Vali Mahmut Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhtarlarımız çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Kendileri devlet, yönetici ve vatandaşlar arasında bir köprü görevi görüyorlar. Mahallelilerin düğününe, cenazesine, asker uğurlamasına ve daha birçok özel anlarına ilk katılan muhtarlarımız oluyor. Göreve başladığımız günden bu yana değerli muhtarlarımız ile yakın çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. İlimizin en kırsal mahallesinde oturan bir vatandaşımızın talebi olduğunda bunu muhtarlarımız bizlere iletiyor. Bizler sürekli hem merkez hem de kırsal mahallelerimize bizzat giderek vatandaşlarımız ile bir araya gelerek kendilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Bütün ilçelerimizde Muhtar buluşmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Herkese, her kesime eşit mesafede bulunup, tüm ilçelerimize eşit şekilde hizmet üretme gayretindeyiz. Yaptığımız bütün hizmetlerin vatandaş odaklı olması yönünde gayret sarf ediyoruz. Tekrar tüm mahalle muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. "

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