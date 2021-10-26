Vali Bilmez Memur - Sen Hizmet Binası Açılış Törenine Katıldı

VAN (Habermetre) - Memur-Sen İl Temsilciliği hizmet binasının açılışı Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapılan törenle yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, Memur-Sen İl Temsilciliği ile şube başkanlıklarının faaliyetlerde bulunacağı binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Bilmez, " Sendika, mensuplarının hak ve hukukunu savunurken, aynı zamanda kurumların da daha düzenli çalışmasını ve vatandaşın daha iyi hizmet almasını düşünerek, dengeyi sağlayarak, memleketin ve milletin menfaatini de göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu güne kadar bunu tavırlarıyla sergileyen Memur-Sen Genel Başkanı ve başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van'da bulunan ve açılışa katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, 13 bin üyeye hizmet edecek binanın hayırlı olmasını diledi.

Otuz yıldır sendikal mücadelede her geçen gün çıtayı daha da yükseklere taşıdıklarını belirten Yalçın, 81 ilde kendi binalarında hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Memur sendikacılığında ötekileştirici anlayışın tersine Türkiye'nin tamamında örgütlenerek bir milyonu aşan üyesiyle her yıl toplu sözleşme sürecini yönettiklerini anlatan Yalçın, "Bizim sendikacılığımız diğer sendikal hareketler üzerinden okunduğunda bazı şeylerin anlaşılamadığını görüyoruz. Çünkü biz sendikacılığı diğerlerine göre yapmıyoruz, değerlere göre yapıyoruz. Kendi medeniyet değerlerimize göre. Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi kök değerlerine bağlı ve sadakatten asla taviz vermeyen, derdi millet, yükü güçlü medeniyet iddiası olan bir teşkilatız. " dedi.

Konuşmaların ardından Memur-Sen temsilcilik binasının açılış kurdelesi kesildi.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sendika başkanları ve üyeleri katıldı.

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